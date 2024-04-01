PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlara göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da cezalandırıldı.

Fenerbahçe Kulübü, 13 Mart 2024 tarihinde resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aynı tarihte kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yaptığı açıklamalarda sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası aldığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü ise 20 Mart 2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da aynı tarihte kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarda sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

PFDK'nın aldığı diğer kararlar arasında Beşiktaş idarecisi Hüseyin Yücel'e ceza tayinine yer olmadığı, Galatasaray ve başkanı Dursun Aydın Özbek'e ise isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı için ceza verilmediği bildirildi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı