Dolandırıcılık tuzağına polis engeli: Genç kadının parası kurtarıldı

Erzurum'da polis, dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olan bir genç kadına son anda müdahale ederek para göndermesine engel oldu.

Şanlıurfa'dan arandığı söylenen genç kadının annesinin kimliğinin bir hırsızlık olayında bulunduğu iddiasıyla dolandırılmak istendiği öğrenildi. Dolandırıcılar, genç kadına banka hesabına para göndermesi gerektiğini söyleyerek korkuyla hareket etmesini sağladılar. Panikleyen genç kadın, evde bulunan 3 bileziği kuyumcuda bozdurdu ve 69 bin TL'yi bankaya getirdi. Ancak genç kadının yakınları durumu fark ederek hemen polise ihbarda bulundular. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek genç kadını bankada sıra beklerken buldu ve dolandırıcılara para gönderilmesini önledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, dolandırıcı E.T. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı