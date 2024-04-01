Kaçakçılık operasyonunda 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 62 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 110,30 gram metamfetamin, 1 kilo 892 gram esrar, 4 adet bong, 600 paket sigara, 70 adet elektronik sigara ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli "asayiş", 50 şüpheli "kaçakçılık", 4 şüpheli "resmi belgede sahtecilik ve kimlik bilgilerinde yalan beyanda bulunmak", 1 şüpheli ise "kayıp şahıs" olarak belirlendi. Toplamda 62 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı