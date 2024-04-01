Otomobil kazası: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolü kaybedilen bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 55 AC 657 plakalı otomobildeki yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı