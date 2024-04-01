01 Nis 2024 - 20:50- Gündem G:

Motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletten düşen Cemile D. (60) adlı kadın ağır yaralandı.

Motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı mask
Motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletten düşen Cemile D. (60) adlı kadın ağır yaralandı.

Motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 20:50 - Gündem

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