İç sularında balık avı yasaklandı, balıkçılar teknelerini karaya çekti

İç sularında balık avı yasağının başlamasıyla birlikte, Tunceli ve Elazığ illerindeki balıkçılar kurallara uyum sağlamak adına teknelerini karaya çekti.

1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör balıkçılığın yasaklanmasıyla, balık varlığının korunması ve üremesine fırsat tanınması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, yaptığı açıklamada,

"İç sularımızdaki balık varlığının desteklenmesi için belirlenen tarihler arasında balık avı yapmayacağız. Bu sebeple teknelerimizi karaya çektik. Av yasaklarına uyulmasının sürdürülebilir balık avcılığı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda herkes gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum"

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı