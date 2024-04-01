Muhtarlık seçimi sonrası kanlı kavga: 4 ağır, 23 yaralı

Ankara'nın Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi sırasında yaşanan gerginlik, iki rakip muhtarın yakınları arasında çıkan bıçaklı kavgaya dönüştü.

Mevcut muhtar Fatih Akgül ile rakibi Ö.B.'nin taraftarları arasında başlayan çatışmada 4 kişi ağır olmak üzere toplam 23 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralılar Ankara ve Çankırı'daki hastanelere sevk edilirken, diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karışanların ifadelerine göre, çatışmanın ardında uzun süredir devam eden husumetin olduğu ve seçim sürecinde tansiyonun yükseldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, yaralılardan biri olan Fatih Akgül, seçimi kaybettiklerini ancak bu tarz bir şiddetin yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Akgül, yaşanan olayda ailesinden 7 kişinin bıçaklandığını ve bazılarının yoğun bakımda tedavi gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı