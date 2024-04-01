01 Nis 2024 - 20:37 - Gündem

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Derebahçe Kafkas Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı ve bir kişi de yakalandı.