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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde Derebahçe Kafkas Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı ve bir kişi de yakalandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Derebahçe Kafkas Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı ve bir kişi de yakalandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Emre Temel'in kullandığı 55 AKM 192 plakalı motosiklet ile Can Soner Emecan'ın yönetimindeki 06 FM 2392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Temel, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 20:37 - Gündem

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