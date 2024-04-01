Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

Sivas'ın Numune kavşağında gerçekleşen olayda, boşanma aşamasındaki bir çift arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü.
T.Ö. adlı şahıs, eşi G.Ö.'yü araç içinde tartışmanın ardından bacağından vurarak rehin aldı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve G.Ö. polis tarafından kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.