Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

Sivas'ın Numune kavşağında gerçekleşen olayda, boşanma aşamasındaki bir çift arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

T.Ö. adlı şahıs, eşi G.Ö.'yü araç içinde tartışmanın ardından bacağından vurarak rehin aldı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve G.Ö. polis tarafından kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı