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Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

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Sivas'ın Numune kavşağında gerçekleşen olayda, boşanma aşamasındaki bir çift arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı mask
Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı
Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı
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Sivas'ın Numune kavşağında gerçekleşen olayda, boşanma aşamasındaki bir çift arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

T.Ö. adlı şahıs, eşi G.Ö.'yü araç içinde tartışmanın ardından bacağından vurarak rehin aldı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve G.Ö. polis tarafından kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 20:32 - Gündem

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