- Kültür Sanat

Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde atölye açan ressam Ali İrgin, sanatını sürdürmek için uzun saatler harcıyor ve yaptığı tabloları 100 bin liraya kadar satışa çıkarıyor.

Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor mask
Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor
Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde atölye açan ressam Ali İrgin, sanatını sürdürmek için uzun saatler harcıyor ve yaptığı tabloları 100 bin liraya kadar satışa çıkarıyor.

Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köyde eşinin öğretmenlik görevi nedeniyle 3 yıldır yaşayan İrgin, resimlerini yurtiçi ve yurtdışında sergileyerek birçok derece elde etmiş eski bir öğretmendir.

Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor

Ressam İrgin, köyde açtığı atölyede ağ sanatıyla uğraşıyor ve bazı tablolarının yapımı aylar sürebiliyor. Ancak bu emeklerin karşılığını alıyor, zira eserleri oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor. İrgin, yaptığı açıklamada,

"Sanat her yerde var. Buradan gittiğimde de işime devam edeceğim. Şu an görüntüsünü aldığınız resimlerin hepsi geçen döneme ait resimler. Türkiye'nin birçok bölgesinde sergilediğim resimler, yurtiçi ve yurtdışında sergilediğim resimler çoğu derece almış"

dedi.

Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor

Ortaköy köyünde sanatını icra eden İrgin, resimlerinin boyutuna göre yapımının bir hafta ile bir ay arasında değiştiğini belirtti. İstanbul'daki galerilerde sergilenen eserlerinin yanı sıra kişisel sergisinin de olacağını ifade eden İrgin, sanatını her ortamda devam ettireceğini vurguladı.

Yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şırnak, Uludere, Ortaköy, ressam, Ali İrgin, tablo, sanat, resim, atölye, Kuzey Irak

01 Nis 2024 - 20:28 - Kültür Sanat

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