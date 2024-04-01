İş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu

Hatay'da iş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.
Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinesi taşıyan seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, iş makinası zarar görmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.