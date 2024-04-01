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İş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu

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Hatay'da iş makinesi yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

İş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu mask
İş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu
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Hatay'da iş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

İş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinesi taşıyan seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken, iş makinası zarar görmedi.

İş makinesi yüklü TIR alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, TIR, Antakya, iş makinesi, yangın, itfaiye

01 Nis 2024 - 20:18 - Asayiş

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