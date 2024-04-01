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Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 11 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 3 itfaiye erinden biri, ifaiye hortumu ile kendini aşağı bırakırken düşerek ağır yaralandı.

Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı mask
Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı
Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 11 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 3 itfaiye erinden biri, ifaiye hortumu ile kendini aşağı bırakırken düşerek ağır yaralandı.

Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ancak yangının şiddeti nedeniyle çatıda mahsur kalan 3 itfaiye erinden biri, itfaiye hortumu ile kendini aşağı bırakırken düşerek ağır yaralandı.

Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı

Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın ve itfaiye erinin düşme anı, olay yerinde bulunan kameralara yansırken, yaralı itfaiye erinin tedavisi devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 11 katlı apartman yangınında itfaiye eri ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 20:14 - Asayiş

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