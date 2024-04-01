Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Aynı gün bordo-mavililer Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı