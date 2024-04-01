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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Aynı gün bordo-mavililer Konya'ya hareket edecek.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Nis 2024 - 20:10 - Spor

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