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1 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

1 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şehriban Yener’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Keskin’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Türkyılmaz’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Cengiz’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Şireci’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Karaduman’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Yeşilyurt,

100 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İnsaf Parmaksız’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selver Çelik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Özbey’in taziye adresi: Hasanbey Mahallesi, Battalgazi,

86 yaşında vefat eden ve Karababa Mezarlığına defnedilen Emine Kahraman’ın taziye adresi: Battalgazi, Malatya,

62 yaşında vefat eden ve Hekimhan Malatya Mezarlığına defnedilen Selami Kılıç’ın taziye adresi: Hekimhan, Malatya”

 

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01 Nis 2024 - 17:52 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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