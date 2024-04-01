1 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şehriban Yener’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Keskin’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Türkyılmaz’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Cengiz’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Şireci’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Karaduman’ın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Yeşilyurt,
100 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İnsaf Parmaksız’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selver Çelik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Özbey’in taziye adresi: Hasanbey Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Karababa Mezarlığına defnedilen Emine Kahraman’ın taziye adresi: Battalgazi, Malatya,
62 yaşında vefat eden ve Hekimhan Malatya Mezarlığına defnedilen Selami Kılıç’ın taziye adresi: Hekimhan, Malatya”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.