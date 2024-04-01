“Malatyalıların canı sağ olsun”

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından yerel seçim sonrası bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, İl Başkanı Barış Yıldız, CHP’li belediye başkanları ve partililer katıldı.
“BİRİNCİ PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLDU”
Uzun bir süreden sonra Malatya’da en yüksek oyu aldıklarını söyleyen CHP İl Başkanı Barış Yıldız,
“Malatya'da son yıllarda görülmemiş bir heyecanla yaşadığımız bu yerel seçimde en çok siz emeği olan Malatyalılara her şeyden önce teşekkür ediyorum. Sandıklarda akşama kadar bekleyen, okul sorumluluğumuzu yapan, bilişim sorumluluğumuzu yapan, dün hiçbir sandığı boş bırakmayarak yüzde 100 tutanak elde etmemizi sağlayan tüm ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii değerli Malatyalılar bildiğiniz üzere Arguvan Belediyesi, bizim belediyemizdi Ersoy Eren'le yeniden kazandık, devam ediyoruz. Hekimhan, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeydi Mehmet Şerif Yıldırım'la yeniden kazandık, devam ediyoruz. Arapgir'de, Haluk Cömertoğlu ile beraber devam ediyoruz. Mehmet Bayram'la beraber Doğanşehir'i uzun bir aradan sonra kazandık. Veli Bey'in de memleketi olan Yazıhan'ı Abdulvahap Göçer ile kazandık Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii Malatya'da tüm ilçelerimizde, özellikle merkezlerde oy artışımız oldu. Malatya tarihinin en yüksek oyunu uzun bir süreden sonra aldık. Geçen seçimlerin çok bir oy aldık. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, partimiz son büyük kurultayında büyük bir değişim yaşamıştı. O değişimi gerçekleştiren yüzler Türkiye'nin birçok yerinde aday oldular. Veli Ağbaba'da onlardan biriydi ve Malatya'da aday oldu. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le beraber uzun bir aradan sonra Türkiye'nin yapılan genel seçimlerinde birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye'nin birçok büyükşehrini yönetmeye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler devam edecekler. Biz ilk il başkanı olduğumuzda da söylemiştik, ‘Biz kazanacağız ve hiç kimse kaybetmeyecek. Malatya'da her kesimin partisi olacağız’ demiştik. Son seçimde partimize daha önce oy vermemiş binlerce kişiyle beraber bir Malatya ittifakını kurduk ve Malatya ittifakının başarısıyla bu belediyeleri aldık. Tüm Türkiye'de de, Türkiye ittifakının başarısıyla bugün Türkiye’nin birinci partisi olduk. Bundan sonra bizlerin görevi Malatya ittifakını devam ettirmek, Malatya İttifakı'nı büyüyerek devam ettirmek. İlk genel seçimde de hem Malatya'da hem Türkiye'de partimizi birinci yapmak”
şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE'DE BELKİ BENZERİ YOK”
Gönülleri kazandıklarını dile getiren Veli Ağbaba ise,
“Öncelikle bu yolda beraber yolculuk ettiğim tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum hepsi çok önemli görevler yaptılar. Hepsi çok önemli işler yaptılar. Bugün deprem yaşanmış bir kentte tekrar yeniden heyecan olduk. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ikinci yüzyılın yeni lideri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i yürekten kutluyorum. Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Yeni umutlar Türkiye'nin her yanında yeşerdi ve bu umudun yeşertilmesinde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in çok büyük emekleri var. Yüzde 25 cam tavanı kıracağız, tuzla buz edeceğiz diyordu ve yüzde 25’lik cam tavan, tuzla buz oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi 1977’den sonra ilk kez birinci parti oldu. Malatya'dan tüm emekçilere, başta genel başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem tarihi bir başarı birinci partiyiz hem de tarihimizde olmadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi belediye kazandı. Değerli arkadaşlar bir seçim kampanyası yürüttük. Bugün buraya yürüyerek geldim. Birkaç dostumuz da arkadaşlarımızla, hiç tanımadığı bu gençlerle kucaklaştım. Bir seçimi sayısal olarak kaybettik. Ama gönülleri kazandığımızın farkındayım. Gönülleri kazandık. Ben buradan gönüllerini kazandığım gençlere selamlarımı yolluyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Öyle bir kampanya oldu ki Türkiye'de belki benzeri yok. Malatya'da eskiden birbirine mesafeyle bakan belki birbirine yan yana durmayan insanlar bu seçim döneminde birleştiler. Bozkurt işareti yapan genç ile zafer işareti yapan çocuğumuz, Rabia işareti yapan kız kardeşimiz yan yana geldi ve bu kampanyaya destek verdi. Biz bir şeyi başardık çok net söylüyorum tüm ön yargıları tuzla buz ettik. Bugün başörtülüsü, başörtüsüzü; bıyıklısı, bıyıksızı tüm Malatya birleşti. Bu sonuç bizim 1977’den sonra Malatya'da aldığımız en yüksek oy. En yüksek oyu aldık ve bugün o tabloya bakıyoruz ki Malatya bir tarih yazdı. Genciyle, kadınıyla, bir tarih yazdı”
ifadelerine yer verdi.
“MALATYA KENDİ GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTI”
Malatya’nın birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Ağbaba,
“Her siyasi görüşten bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Kadınların emeği çok bu işte. Gençlerin emeği çok. Ama o kadar umutluyum ki, o kadar mutluyum ki yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız bu işi kavramış durumda. Malatya'nın neye ihtiyacı olduğunu biliyor herkes. Malatya'nın birliğe ihtiyacı var. Malatya'nın beraberliğe ihtiyacı var. Benim üzerimdeki yük bir kat daha arttı. Bundan sonra herkes bilsin ki kapım sonuna kadar herkese açık. Milliyetçilere sesleniyorum onların milletvekili var artık Malatya'da. Muhafazakarlara sesleniyorum onların bir milletvekili var Malatya'da. Liberallere, İYİ Partililere, DEM Partisine oy verenlere sesleniyorum. Vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven herkesin bir milletvekili var. Bundan sonra çok daha fazla çalışacağım. Bazı beldelere, bazı köylere bakıyoruz. Hiç oy almadığımız köylerden, beldelerden, mahallelerden ciddi oy almışız ve gittiğimiz her yerdeki gençler, insanlar bizi kucaklayarak, koşarak karşıladılar. Sırtımızdaki yükün farkındayız. Bizim bu elde etmiş olduğumuz Malatya'daki sonuç bir matematikle hesaplanamaz. Bir siyasetle de hesaplanamaz. Malatya kendi geleceğine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya kendisine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik. Birbirimizi yeniden kazandık. Bizim başarımız bu. Hep beraber birbirimizi fakir zengin, solcu sağcı, Kürt Türk birbirini tekrar kazandı. Malatyalılar ruhu kazandı. Ne dedim buraya ilk geldiğimde ‘Ben bir Malatya milliyetçisiyim’. Diyorlar ki ne zaman gideceksin? Hiç gitmeye niyetim yok. Kimse kusura bakmasın. Malatya'dayım. Çalışmaya devam edeceğim. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Malatya’nın ne sorunu varsa, nerede eksik varsa çözmeye devam edeceğim”
söyleminde bulundu.
“BUGÜN BİR KUCAKLAŞMA ZAMANI”
Malatya için çalışmaya devam edeceğini belirten Ağbaba,
“Maalesef bu dönemde parti içi rekabeti Malatya meselesinin önüne koyanlar da var. Onlara bir şey demiyorum. Sayılarını biliyorsunuz, kimler olduğunu siz biliyorsunuz Maalesef siyasi rekabeti Malatya meselesinin önüne koydular. Onlar üzülsünler, onlar bu birliktelikte yer alamadılar, sayıları çok değil, onu söylemek istiyorum. Kendi içimizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum, kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, burada hepimiz belediye başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde belediye başkanı, milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili. O büyük kurucu, kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin sayesinde hep beraber burada varız. Bazen bayrak değişimi oluyor. Hiçbirimize bu koltuklar baki değil. O koltuklarda oturup sonra partinse yanlış yapan, partisinin milletvekiline, örgütüne, arkadaşlarına hakaret edenleri de sizlerin vicdanına havale ediyorum. Hele hele partinin 15 yıl belediye başkanlığını yapıp İstanbul’da gelip burada partinin aleyhine çalışanları da sizlerin vicdanına havale ediyorum. Ömründe Arguvan’ın, belediyenin kapısını açmamış ama Arguvan’da Cumhuriyet Halk Partisi kaybetsin diye 25-30 yıl belediye meclis üyeliği yapanları da sizlerin vicdanına havale ediyorum. Bugün bir kucaklaşma zamanı. Malatya'nın her yerine fideler ektik, fidanlar diktik. Sevgi tohumları artık bunlar yeşeriyor. Daha çok umutluyuz, daha çok mutluyuz. Arapgir'inden, Pütürgesi'ne, Darendesi'nden, Kuluncak’ına kadar her yerde gençlerle birlikte ekmiş olduğumuz tohumları görüyorsunuz. Şunu herkes bilsin ki bu tohumların yeşermesi için gece gündüz demeden var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Malatya için çalışmaya devam edeceğim. Sizler için çalışmaya devam edeceğim”
diye konuştu.
“RAKİBİM SAMİ ER'İ DE KUTLUYORUM”
Sami Er ve AK Parti’yi kutladığını söyleyen Ağbaba,
“Malatya benim memleketim. Malatya benim aşkım. Biraz önce çocuklarla, gençlerle görüştüm. Gönülleri kazanmışız. Bir çığır açtık Malatya'da. Malatya, genç değişen bir ilimiz. Biliyorsunuz 1989’da da rahmetli hemşehrimiz Özal'ın partisi en geç Malatya’da kaybetmişti. Biz Malatya'nın dertlerinin sorunlarını talep etmeye devam edeceğiz. Ben rakibim Sami Er'i de kutluyorum. AK Parti kutluyorum. AK Parti'ye oy verenleri de kutluyorum. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir şeyi de söylemek istiyorum ben ömrümde bırakın bir kirli ilişki içinde olmayı bilerek bir kirli el sıkmadım. Sosyal medyada maalesef muhalif trol gözüküp, paylaşım yapanların o alçakça paylaşımlarını buradaki siyasetçiler kullandı. Onları da Malatya'nın vicdanına havale ediyorum. Montajlanmış masa görüntülerinden medet ummaya çalıştılar. Şunu bilin hiç haram yemedim. Bundan sonra haram yiyeninde gırtlağında, boğazında, boynunda kalsın. İftira attılar, meclise efendim terörist sokmuşum. Meclisi ben yönetmiyorum. Meclisi, AK Partili meclis başkanları yönetiyor. Kim bir teröristin elini sıkmışsa Allah onun belasını versin. Kim teröristi meclise sokmuşsa Allah belasını versin. Bela okumayacağım ama bunları iftirayla söyleyenlerin de Allah bin türlü belasını versin. Bunların hepsi iftira, hepsi yalan. Bir tek şey kanıtlasınlar. Bir tek kirli ilişkimi bir tek kötü ilişkimi kanıtlasınlar, bırakın siyaseti bırakmayı, kafama sıkarım demiştim, şimdi aynı şeyi söylüyorum. Hiç sizi mahcup etmedim, Malatya'yı mahcup etmedim, Malatyalıları mahcup etmedim. Bundan sonra da hiçbir Malatyalının yüzünü yere eğdirmeyeceğim. AK Parti Belediye Başkanı Sami Er’inde vaatlerini takip etmeye devam edeceğim. Ben iyi günde, kötü günde burada oldum, burada olmaya devam edeceğim. Depremde Türkiye'nin her yanından belediye başkanları geldi, meclis üyeleri geldi. Malatyalı hemşehrilerimiz geldi, Van'dan Edirne'ye kadar. Buraya gelmeyenler de var. Ama Malatya takdirini ondan yana kullandı. Bütün Malatyalıların da canı sağ olsun. Ama sorunları, dertleri takip etmeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Bir iddialı kampanya yürüttük değerli arkadaşlar. Sokaklarda yürüyemedik. Otobüsle gezdik. Otobüsle Kışla Caddesi'nin başından AVM'nin önünde 2 saatte geldiğimizi biliyorum. Müthiş bir kampanya yaptık. Ben kampanya ekibinin hepsine çok teşekkür ediyorum”
açıklamasında bulundu.
(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.