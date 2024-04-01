01 Nis 2024 - 17:45 - Siyaset

“Malatyalıların canı sağ olsun”

Yerel seçim sonrası değerlendirme toplantısına konuşan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya’da güçlü bir birliktelik oluşturduklarına dikkat çekti. Depremden sonra Malatya’ya Türkiye'nin her yerinden belediye başkanlarının, meclis üyelerinin geldiğini hatırlatan Ağbaba, “Buraya gelmeyenler de var. Ama Malatya takdirini ondan yana kullandı. Bütün Malatyalıların da canı sağ olsun. Ama sorunları, dertleri takip etmeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.