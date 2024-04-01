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Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi

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Ramazan ayı nedeniyle Malatya Diş Hekimleri Odası tarafından özel bir otelde geleneksel iftar yemeği verildi. İftar yemeğine diş hekimleri ve aileleri katıldı. İftar davetine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, oda olarak her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi mask
Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi
Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi
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Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, iftar yemeğinde meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyleyerek,

“Diş Hekimleri Odası olarak meslektaş birlikleriyle böylesine özel zaman dilimlerinde bir arada olmaya, fikir alışverişi yapmaya ve dayanışmamızı güçlendirmeye önem veriyoruz. Ramazan ayının manevi iklimi altında düzenlediğimiz iftar soframızda birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermiş olmanın da huzuru içerisindeyiz. Tüm meslektaşlarımıza katılım gösterdikleri için ayrı ayrı saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum”

 şeklinde konuştu.

Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi

“MESLEKTAŞLARIMIZLA GÜZEL BİR BİRLİKTELİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİK”

6 Şubatta yaşanılan asrın felaketi sonrası meslektaşlarıyla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket ettiğini ve deprem sonrası yaraları el birliğiyle sardıklarını vurgulayan Başkan İnanmaz,

“6 Şubat depremlerinden sonra meslektaşlarımızla güzel bir birliktelik örneği sergiledik. Yaşadığımız acı dolu günler münasebetiyle geçtiğimiz yıl ne yazık ki iftar programı yapamamış ve bunun burukluğunu hep birlikte yaşamıştık. Ancak şükürler olsun ki bu yıl iftar soframızı kurduk ve dualarla oruçlarımızı açarak birlikte aynı duyguları yaşamış olduk. Meslektaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam ediyoruz. Buradan bir kez daha 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Allah böylesine büyük felaketlerden hepimizi korusun ve muhafaza etsin”

ifadelerine yer verdi.

Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Nis 2024 - 16:58 Malatya- Gündem

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