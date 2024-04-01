01 Nis 2024 - 16:58 - Gündem

Diş Hekimlerine geleneksel iftar yemeği düzenlendi

Ramazan ayı nedeniyle Malatya Diş Hekimleri Odası tarafından özel bir otelde geleneksel iftar yemeği verildi. İftar yemeğine diş hekimleri ve aileleri katıldı. İftar davetine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, oda olarak her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını söyledi.