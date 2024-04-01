Malatya’nın 2024 yerel seçim analizi: yüzde 19’luk düşüşle kazandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri tamamlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da bu seçim sonuçlarında önemli değişiklikler oldu. Cumhur İttifakı adayı AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Malatya’da 190 bin 165 seçmenin teveccühü kazanarak, yüzde 48.99 oranında oy aldı. Seçimlere ittifaksız giren Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba ise 144 bin 775 seçmenin oyunu aldı ve yüzde 37.25 oy oranıyla başkanlık koltuğuna veda etti.

Bu seçim sonuçları Malatya’da da çok tartışılan bir konu oldu. Kurulduğundan bu yana, üstelik Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) desteğiyle Malatya ilk defa yüzde 50’nin altına düşen AK Parti’nin bu duruma nasıl geldiği eleştirilere neden olurken, AK Parti’nin seçimlerdeki serüvenine bakıldığında 5 ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaptıran kıl payı kazandığı gün gibi ortada.

GÜRKAN YÜZDE 68,47 ORANINDA OY ALMIŞTI

Nitekim 2004 seçimlerinde AK Parti Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın yüzde 62 oranında bir oy, alırken, 2009 seçimlerinde AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakır ise yüzde 52 oranında oy almıştı. 2014 Yerel Seçimlerimde tekrar AK Parti’den Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Çakır, çıtayı biraz daha yükselterek oy oranını yüzde 61’e çıkarmış, 2019 Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da 305 bin 588 seçmenin oyunu alarak partisini yüzde 68,47 oranla Malatya’da en uç noktaya çıkarmıştı.

AK PARTİ NEDEN İRTİFA KAYBETTİ?

Peki, gelinen noktada AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi için neden yüzde 19,48 oranında bir düşüş yaşadı?

AK Parti’nin bu kadar düşüş yaşamasının sebebinin depremlerden sonra Malatya’da vatandaşların başta konut olmak üzere birçok beklentisinin karşılamaması, AK Parti İl Teşkilatının yeteri kadar halka inememesi, ekonomik sıkıntılar diğer bir etken olduğu ileri sürülürken, özellikle 31 Mart seçimlerinden önce halkın istediği adayların tercih edilmeyip, liste dışı adaylarla seçimlere gidilmesi diğer nedenlerin olduğu iddia ediliyor. Bundan sonra bu irtifa kaybının nedenlerini masaya yatıracak olan AK Parti’nin ileriki dönemlerde nasıl bir yol haritası hazırlayacağı şimdiden merak konusu oldu.

NERDEN NEREYE…

Cumhuriyet Halk Partisi de Malatya’da hiç olmadığı kadar bir oy oranına kavuştu. Malatya’da 144 bin 775 seçmenin teveccühünü kazanan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, yüzde 37.28 oranda oy aldı. Bunun en büyük sebebinin ise Ağbaba’nın parti rozetini çıkarıp, herkesi kucaklaması ve alanlarda önemli vaatlerde bulunması olarak yorumlandı. 29 Mart 2009’da gerçekleştirilen yerel seçimlerinde Malatya Belediye Başkan Adayı Ömer Şarapnal’a seçime giden CHP, bu seçimlerde 27 bin 82 oy alarak, yüzde 14.12 oy oranında kaldı. 31 Mart 2014 seçimlerinde Belediye Başkan Adayı Hakan İnci’yle seçime giren CHP, 79 bin 6 kişinin oyunu aldı, oy oranını yüzde 3,64 artırarak, toplam oranını yüzde 17.76’ya yükseltti. 2019 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Soner Gökçe’yle girdiği seçimde bu oranı biraz daha artırdı. Gökçe, Malatya’da 103 bin 690 kişinin oyunu alarak, bu oranı yüzde 23.23’e çıkardı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞAŞIRTTI!

Malatya’da 3. Parti olan Yeniden Refah Partisi de ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde kendisini gösterdi. Cumhur İttifakı’yla yerel seçimlere giren Yeniden Refah Partisi Malatya’da çok cüzi bir sayıyla vekillik sınavına veda ederken, Yeniden Refah Partisi Malatya Milletvekili Adayı Bilal Yıldırım, yüzde 10 oy almıştı. Yıldırım, bu kez de 31 Mart Yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve beklentilerin tam aksine 36 bin 403 seçmenin oyunu alarak, yüzde 9.37 oranında kaldı.