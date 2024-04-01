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Komşuda sandıkların tamamı açıldı

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Elazığ merkezdeki sandıkların tamamı açıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 65 bin 682 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Komşuda sandıkların tamamı açıldı mask
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Elazığ merkezdeki sandıkların tamamı açıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 65 bin 682 oy alarak yeniden başkan seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Elazığ’da seçmenler oylarını kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 38,19’unu alan Şahin Şerifoğulları, yeniden AK Parti Elazığ Belediye Başkanı seçildi. Seçimlerde Yeniden Refah Partisi yüzde 21,14, (36 bin 364), Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 16,49 (28 bin 368) ve Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 10,92 (18 bin 785) oy aldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Nis 2024 - 16:13 Elaziğ- Bölge

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