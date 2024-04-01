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Elazığlı boksör, Hırvatistan yolcusu

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Hırvatistan’da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım milli formayla ringe çıkacak.

Elazığlı boksör, Hırvatistan yolcusu mask
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Hırvatistan’da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım milli formayla ringe çıkacak.

Elazığlı boksör, Hırvatistan yolcusu

Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, Hırvatistan’da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında 54 kiloda madalya mücadelesi verecek. Milli takım kafilesinde yer alan sporcusu hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Cemil Döndü, ''Milli takımımıza ve sporcuma başarılar dilerim. Her şey ülkemiz ve Elazığ'ımız için. Vurduğun altın olsun inşallah” dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hırvatistan, Elazığlı boksör, Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, Nisanur Yıldırım

01 Nis 2024 - 16:12 - Spor

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