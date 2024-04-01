Elazığlı boksör, Hırvatistan yolcusu

Hırvatistan’da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım milli formayla ringe çıkacak.
Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, Hırvatistan’da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında 54 kiloda madalya mücadelesi verecek. Milli takım kafilesinde yer alan sporcusu hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Cemil Döndü, ''Milli takımımıza ve sporcuma başarılar dilerim. Her şey ülkemiz ve Elazığ'ımız için. Vurduğun altın olsun inşallah” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.