31. hafta yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 17.00'da İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
20.30 Galatasaray - Hatayspor
20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.