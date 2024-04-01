Uzmanlar uyarıyor Çocuğun önünde bunu yapmayın

Çocuğa yapılan en büyük kötülüklerden biri, mutlu bir anne babanın olduğu ortamın çocuğa sağlanamamasıdır. Çünkü anne babanın olduğu ev, çocuk için güvenli alandır. Çocuk güvenli alan olarak yaşamını sürdürdüğü ev ortamında güven duygusu yerine korku ve kaygılar ile büyürse o çocuktan sağlıklı bir ruh yapısı ve sağlıklı bir kişilik örüntüsü beklenemez. Dolayısıyla eşler arasındaki ilişkiden en çok anne babalık rolü etkilenir.

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

EŞİNİZLE TARTIŞMAYA BAŞLADIĞINIZDA…

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bilmelisiniz ki çocuğunuzun yanında eşinizle tartışmaya başladığınızda;

-Mutlu bir anne baba profili görmek isteyen çocuk, anne babasını mutsuz gördüğü için o da mutsuz olur.

-Mutlu bir evliliğin devamı için eşler arasındaki bağın güçlendirilmesi gerekirken bu bağ̆ sürekli yaptığın tartışmalar ile zayıflar ve anne/baba rolün de bundan olumsuz etkilenmiş̧ olur.

-Çocuk nezdinde anne/baba otoritesi de tartışmadan zarar gördüğü için çocuğa tesir gücün azalır.

Şöyle düşünün;

Bir tarafta anne mutsuz, bir tarafta baba mutsuz. Yaşam alanın huzursuzluğun ve gerginliğin olduğu bir atmosferin içinde. Çocuğun güven ve sükûnet bulması gereken yuvasında ne bir hoş̧ sohbet, ne bir kahkaha, ne de bir keyifli ortam yok. Hatta gelip geçici bir misafir bile böyle bir ortam içeren bir eve ziyarete gitmekten haz duymaz. Zira negatif duygu enerjinizin yansıması o evdeki herkesi mutsuz hissettirir. Misafir bile bir kaç saatliğine bu kasvetli ortama belki sabredemezken düşün ki çocuğun her gün bu ortamda bulunmak ve bu tartışmalara maruz kalmak zorunda.

Çocuğunuzun sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için öncelikle ebeveynlerin birbirleri ile doğru iletişim kurmakta başarılı olmaları gerekmektedir. Unutmayın ki evlilik ilişkileri, anne-baba ve çocuk ilişkisini de önemli yönde etkilemektedir.”

Kaynak: BÜLTEN