Dikkat! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ‘Kanser Haftası’ çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Kanserde erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade eden Dr. Sarıkaya, tarama programları ve kanser belirtilerinin erken fark edilmesi ile tedavinin yaşam kalitesine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün tarama önerdiği üç kanser türüne de değinen Dr. Sarıkaya, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları yapılmasının önemine vurgu yaptı.

“KANSER KONUSUNDA EN ÖNEMLİ KONTROL STRATEJİSİNİN KORUNMA VE ERKEN TEŞHİS OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR”

Kanserde erken teşhisin hayat kurtaracağını söyleyen Dr. Sarıkaya, “Özellikle tarama programları ve kanser belirtilerinin erken fark edilmesi, teşhis ve tedavi hizmetlerine erken dönemde erişilmesi yolu ile uygulanan tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa, korunmanın önemi daha da artmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Birçok kanser, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren erken belirti ve semptomlar gösterir. Bunlara meme, rahim ağzı, kolorektal, deri, ağız ve bazı çocukluk çağı kanserleri dahildir. Bunu bilmek önemlidir, çünkü kanseri erken teşhis etmek neredeyse her zaman tedaviyi ve hatta iyileştirmeyi kolaylaştırır, bu da kanser teşhisi konan kişilerin hayatta kalma şansının ve yaşam kalitesinin artması anlamına gelir. Kanserin erken uyarı işaretlerini tanımak uygun maliyetlidir ve çoğu durumda herhangi bir özel teknoloji gerektirmez. Her birimiz, vücudumuz için neyin normal olduğunu bilmek ve olağandışı değişiklikleri tanımak ve daha da önemlisi, derhal profesyonel tıbbi yardım almak için doğru bilgilerle güçlendirilebiliriz. Kanserin belirtileri pek çok farklı kanser türünde çeşitlilik gösterir ve hastalığın bulunduğu yere bağlıdır" dedi.

"Kanserle ilgili doğru bilgiye erişim, artan farkındalık ve erken uyarı işaretlerini tanıma sağlığımız hakkında bilinçli seçimler yapma, kanserle ilgili kendi korkularımıza ve yanlış kanılarımıza karşı koyma konusunda bizi güçlendirebilir" ifadelerine yer veren Sarıkaya, "Ülkemizde, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 3 kanser türünde, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları yapılmaktadır. Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerine yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır. Tarama yaş grubundaki tüm vatandaşlarımızı ÜCRETSİZ olarak Kanser taramalarını yaptırmak üzere; Hastanelere, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) davet ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı