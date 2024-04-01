Uykusuzluğun psikolojik nedenlerine dikkat

Uykusuzluğun sebep olduğu bazı sorunlara örnek vermek gerekirse; vücudun hastalıklara karşı savunmasının azalması, psikolojik rahatsızlıklara karşı olan direncin zayıflaması, stres hormonunun artması, sinirlilik ve tahammülsüzlüğün artması, görme ve konuşma bozukluğunun yaşanması, kan şeker dengesinin bozulması, nefes alış-veriş dengesinin bozulması, vücut ısısının düşmesi, kas gücünün azalması ve unutkanlığın baş göstermesi gibi sorunlardan bahsedebiliriz.

Uzman Klinik Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ

Uykusuzluğun nedenlerini incelediğimizde, öncelikle uyku probleminin fizyolojik mi yoksa psikolojik mi olduğunu anlamak önemlidir. Eğer fizyolojik bir altyapısı varsa bu konuda tıbbi tedavi desteği alarak uyku sorunu aşılabilir. Örneğin insomnia, uykuda solunum bozuklukları, uyku felci gibi. Bu konuda ilgili uzmanla görüşmek gereklidir.

Eğer uyku probleminin fizyolojik altyapısı yoksa o zaman psikolojik bir sorunun belirtisi olarak bu durumu görürüz çünkü bizim için uyku problemleri başlı başına bir sorun değildir. Genellikle psikolojik rahatsızlıkların belirtisi olarak kaşımıza çıkar ve bu yüzden bir şikâyettir aslında uyku problemleri. Tabii bu şikâyetlere ses verebilmek önemlidir. Burada yaşanan sorun aslında yaşanan zorlu süreçler karşısında bedenimizin bize mesaj vermesidir. Bedenimizin bu mesajlarına ve şikâyetlerine temas ettiğimizde aslında hayatımızda yolunda gitmeyen veya uzun zamandır çözümlemeye çalıştığımız problemlerle karşılaşırız ve bu problemlerle yüzleşiriz.

“TERAPİ ETMEYE ÇALIŞIRIZ”

Uzman Klinik Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu, “O yüzden terapi sürecinde uyku bozukluğunu düzeltmeye yönelik çalışmalar yapmak yerine uyku bozukluğuna sebep olan sorunları ve problemleri belirleyip onları terapi etmeye çalışırız. Bu sayede kişinin hem psikolojik problemleri düzelir hem de uyku problemleri düzelmiş olur. Yani sadece uyku probleminizi düzeltmeye çalışmadan önce bu duruma sebep olabilecek hayatınızdaki psikolojik durumları düzeltmeye çalışmanız daha faydalı olacaktır'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı