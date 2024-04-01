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Bakan Şimşek: "Tasarrufu ön planda tutacağız"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Bakan Şimşek: "Tasarrufu ön planda tutacağız" mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, mahalli seçim sonuçlarının millete ve ülkeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Eylül 2023’te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirten Şimşek, “Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, son dakika

01 Nis 2024 - 15:42 - Ekonomi

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