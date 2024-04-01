Malatya’da kamyon dehşeti! 1 ölü 1 yaralı var

Malatya Akçadağ D300 Karayolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında bir kamyon yan yattı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Malatya Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon yan yattı. Yol kenarındaki refüje çarpan ve yan yatan kamyonda araç sürücüsü İ.K. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan M.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilen İ.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.