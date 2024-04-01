- Asayiş

Malatya’da kamyon dehşeti! 1 ölü 1 yaralı var

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Malatya Akçadağ D300 Karayolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında bir kamyon yan yattı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Malatya’da kamyon dehşeti! 1 ölü 1 yaralı var mask
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Malatya Akçadağ D300 Karayolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında bir kamyon yan yattı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Malatya’da kamyon dehşeti! 1 ölü 1 yaralı var

Malatya Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon yan yattı. Yol kenarındaki refüje çarpan ve yan yatan kamyonda araç sürücüsü İ.K. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan M.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilen İ.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 
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01 Nis 2024 - 15:30 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner

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