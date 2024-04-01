01 Nis 2024 - 15:30 - Asayiş

Malatya’da kamyon dehşeti! 1 ölü 1 yaralı var

Malatya Akçadağ D300 Karayolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında bir kamyon yan yattı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesi, Kırıkköprü Mevkii üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.