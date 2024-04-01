Nuh’un Gemisi animasyonu sinemalara geliyor

Nuh’un Gemisi animasyon filmi 11 Nisan 2024’te sinemalara geliyor. 11 Nisan’da vizyona girecek film merakla beklenirken filmin ilk fragmanı da yayınlandı. Yönetmenliğini Sérgio Machado, René Veilleux’un yaptığı filmin senaristliğini ise Sérgio Machado yapıyor. 8 Aralık 2023’te vizyona gireceği duyurulan filmin ertelendiği ve 11 Nisan 2024’te vizyona gireceği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde, 11 Nisan 2024’te vizyona girmesi beklenen film bir Vini ve Tito adındaki iki farenin hikâyesini anlatıyor.

NUH’UN GEMİSİ FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Nuh’un Gemisi animasyon filminde 40 gün 40 gece sürecek bir tufan gönderilir ve çeşitli hayvanlardan bir gemi inşa edilmesi istenir. İnşa edilen gemiye ise her canlı türünden bir ve ya 2 tane alınması istenir. Vini ve Tito adındaki fareler gemiye gizlice girer ve her canlı türünden bir veya 2 tane alınması kuralını bozarak bazı maceralara atılırlar. Bu zorlu gemi yolculuğunda hayatta kalmaları için Nuh’a yardım etmeleri ve aynı zamanda barışı sağlamaları gerekiyordur. Gemiye kaçak giren farelerin ise yetenekleri vardır ve gemide barışı sağlayacak müzikleri şairden ilham alarak söylerler. Bu müzikal macerada kaçak yolcular yeteneklerini ve müziği, 40 gün 40 gece sürecek tufanda birbirine zıt hayvanlar arasındaki huzuru ve dengeyi sağlamak amacıyla kullanırlar.

Kaynak: Haber Merkezi