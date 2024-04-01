Malatya’da 31 Mart Yerel Seçimleri ile bazı ilçe belediyeleri parti değiştirdi. Resmi olarak bir açıklama yapılmasa da sandık sayımları tamamlandı. Sandıklardan çıkan oy oranlarına göre Malatya’da hangi belediyeler parti değiştirdi? İşte parti değiştirme kararı veren ilçeler ve siyasi partilerin almış olduğu belediyeler:

PARTİ DEĞİŞTİREN BELEDİYELER

Akçadağ Belediyesi: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde bağımsız olarak aday olan ve kazanan Ali Kazgan Yeniden Refah Partisinden aday oldu fakat 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen tercihini Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hasan Ulutaş’tan yana kullandı. Açılan sandık sonuçlarına göre Akçadağ Belediyesi bağımsız adaydan AK Partiye geçti.

Doğanşehir Belediyesi: Doğanşehir’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Vahap Küçük belediye başkanı oldu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ise vatandaşlar oyunu Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) aday olan Mehmet Bayram’dan yana kullandı.

Yazıhan Belediyesi: Önceki dönem seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Nevzat Öztürk yüzde 64.03 oy oranı ile Yazıhan Belediye Başkanı oldu. 2024 Yerel Seçimleri sonucunda ise Cumhuriyet Halk Partisi Abdulvahap Göçer yüzde 43.28 oy oranıyla önde görünüyor.

AK PARTİ ADAYLARININ ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Dün yapılan 31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucunda belirtilen oy oranları ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 7 belediyede seçimi önde bitirdi.

AK Partinin önde olduğu belediyeler şu şekilde: Malatya Büyükşehir Belediyesi Sami Er, Yeşilyurt Belediyesi İlhan Geçit, Battalgazi Belediyesi Bayram Taşkın, Akçadağ Belediyesi Hasan Ulutaş, Darende Belediyesi Alican Bozkurt, Doğanyol Belediyesi Hakan Bay, Kale Belediyesi İhsan Özbay, Pütürge Belediyesi Mikail Sülük.

CHP ADAYLARININ ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Belirtilen oy oranlarına bakıldığında CHP’nin önde olduğu ilçeler ise: Arapgir Belediyesi Haluk Cömertoğlu, Arguvan Belediyesi Ersoy Eren, Doğanşehir Belediyesi Mehmet Bayram, Hekimhan Belediyesi Mehmet Şerif Yıldırım, Yazıhan Belediyesi Abdulvahap Göçer şeklinde göze çarpıyor. Sonuçlara bakıldığında CHP 5 belediyede vatandaşın oylarıyla tercih edildi.

MHP ADAYININ ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Malatya’da sandık sonuçlarına bakıldığında Milliyetçi Harekât Partisi (MHP) Kuluncak ilçesinde Erhan Cengiz ile sandıklarda birinci parti olarak yer aldı. MHP Kuluncak Belediyesi ile Malatya’da 1 belediyede seçimi önde bitirdi.

Bu verilere göre:

AK Parti: Büyükşehir Belediyesi ve 7 ilçe belediyesi,

CHP: 5 ilçe belediyesi

MHP: 1 ilçe belediyesinde seçimi önde bitirdi.