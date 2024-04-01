01 Nis 2024 - 13:54- Gündem G:

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

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Tüm Türkiye’de ve Malatya’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri dün gerçekleşti ve sandık sayımları yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre hangi ilçede hangi parti adaylarının ne kadar oy aldığı da açıklandı. Sandıktan çıkan sonuçlar 5 yıl önce 31 Mart 2019 seçimleri ile kıyaslandığında hangi farklar ortaya çıktı. Hangi partiler önceki seçime göre ilerleme kaydetti? Detaylar haberimizde…

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları mask
İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları
İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları
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Türkiye’de ve Malatya’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları seçildi. Hangi parti adayı ne kadar oy aldı ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile kıyaslandığında hangi farklar ortaya çıktı? İşte 31 Mart 2019 seçimlerindeki sonuçlar ve 31 Mart 2024’te sandıktan çıkan sonuçlar:

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Selahattin Gürkan yüzde 68.47

Cumhuriyet Halk Partisi Soner Gökçe yüzde 23.23

Saadet Partisi Osman Marasalı yüzde 5.31

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Sami Er: Yüzde 48.99

Cumhuriyet Halk Partisi Veli Ağbaba: Yüzde 37.25

Yeniden Refah Partisi Bilal Yıldırım: Yüzde 9.39

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Çınar yüzde 63.81

Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Özgür yüzde 21.40

İyi Parti Cem Parlak yüzde 6.65

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi İlhan Geçit: Yüzde 49.37

Cumhuriyet Halk Partisi Alper Gürsoy: Yüzde 31.67

Yeniden Refah Partisi Murat Aslan: Yüzde 12.31

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

BATTALGAZİ BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Osman Güder yüzde 70.26

İyi Parti Ali Ekinci yüzde 23.00

Saadet Partisi Mustafa Sertkaya yüzde 2.79

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Bayram Taşkın: Yüzde 55.87

Yeniden Refah Partisi Ayetullah Geçen: Yüzde 19.52

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Karakuş: Yüzde 19.24

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Bağımsız aday Ali Kazgan yüzde 33.90

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Korkmaz yüzde 32.80

Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Kırteke yüzde 30.19

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Ulutaş: Yüzde 33.13

Cumhuriyet Halk Partisi Vahap Şahin: Yüzde 29.08

Yeniden Refah Partisi Ali Kazgan: Yüzde 25.16

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

ARAPGİR BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Cömertoğlu yüzde 52.93

Adalet ve Kalkınma Partisi Rıza Murat Türksoy yüzde 42.21

Büyük Birlik Partisi İbrahim Yurtsever yüzde 4.06

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Cömertoğlu yüzde 48.80

Adalet ve Kalkınma Partisi Çetin Özdemir yüzde 45.15

Yeniden Refah Arzu Taştan yüzde 4.07

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

ARGUVAN BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Kızıldaş yüzde 47.46

Demokratik Sol Parti Ergün Kılıç yüzde 30.33

Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Eren yüzde 15.01

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Ersoy Eren yüzde 40.94

Bağımsız aday Mehmet Kızıldaş yüzde 27.38

Adalet ve Kalkınma Partisi Burak Ateş yüzde 26.49

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

DARENDE BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi İsa Özkan yüzde 49.69

Büyük Birlik Partisi Hamit Demir yüzde 47.92

Bağımsız Türkiye Partisi Memet Süzen yüzde 1.27

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Alican Bozkurt yüzde 55.02

Yeniden Refah Partisi Süleyman Eser yüzde 37.06

İyi Parti Hasan Tekin yüzde 1.34

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Vahap Küçük yüzde 52.28

Cumhuriyet Halk Partisi Memet Bayram yüzde 46.26

Saadet Partisi Sinan Erarslan yüzde 1.22

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Bayram yüzde 50.95

Adalet ve Kalkınma Partisi Zekeriya Çelebi yüzde 42.24

Yeniden Refah Partisi Ömer Çakmak yüzde 1.67

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

DOĞANYOL BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Hakan Bay yüzde 52.52

Demokrat Parti Behsat Karakaya yüzde 41.93

Cumhuriyet Halk Partisi Gündüz Cengiz yüzde 4.40

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Hakan Bay yüzde 54.23

Yeniden Refah Partisi Tuhan Tuhan yüzde 39.35

Saadet Partisi Gündüz Cengiz yüzde 5.36

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

HEKİMHAN BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Turan Karadağ yüzde 50.74

Milliyetçi Hareket Partisi H. Mustafa Arıkan yüzde 47.97

Saadet Partisi yüzde 0.82

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Şerif Yıldırım yüzde 46.61

Milliyetçi Hareket Partisi Memet Tabaroğulları yüzde 32.49

Yeniden Refah Partisi Kemal Oktay yüzde 18.21

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

KALE BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Koca yüzde 53.63

Demokrat Parti Mehmet Kiraz yüzde 25.76

Büyük Birlik Partisi Nizamettin Fırat yüzde 19.12

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi İhsan Özbay yüzde 60.33

Yeniden Refah Partisi Cemal Akdemir yüzde 29.05

Cumhuriyet Halk Partisi Salih Çiçek yüzde 8.46

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

KULUNCAK BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Cengiz yüzde 44.75

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Yıldız yüzde 37.05

Büyük Birlik Partisi Ali Arslan yüzde 10.50

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Cengiz yüzde 37.00

Yeniden Refah Partisi Mehmet Boyraz yüzde 28.21

Cumhuriyet Halk Partisi Asef Zengin yüzde 32.24

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

PÜTÜRGE BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Mikail Sülük yüzde 59.81

Saadet Partisi Kasım Tilbaç yüzde 39.60

Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Alyüz yüzde 0.57

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Mikail Sülük yüzde 54.12

Yeniden Refah Partisi Aydın Öztürk yüzde 42.15

İyi Parti Hasan Uçar yüzde 0.75

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

YAZIHAN BELEDİYESİ

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri:

Adalet ve Kalkınma Partisi Nevzat Öztürk yüzde 64.03

Cumhuriyet Halk Partisi Niyazi Akıncı yüzde 32.03

Halkların Demokratik Partisi Yusuf Aziz Sertkaya yüzde 2.57

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri:

Cumhuriyet Halk Partisi Abdulvahap Göçer yüzde 43.28

Adalet ve Kalkınma Partisi Nevzat Öztürk yüzde 42.07

Yeniden Refah Partisi İhsan Akın yüzde 7.91

 

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01 Nis 2024 - 13:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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