01 Nis 2024 - 13:54- Gündem

İşte Malatya’daki 2019 ve 2024 seçimleri oy oranları

Tüm Türkiye’de ve Malatya’da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri dün gerçekleşti ve sandık sayımları yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre hangi ilçede hangi parti adaylarının ne kadar oy aldığı da açıklandı. Sandıktan çıkan sonuçlar 5 yıl önce 31 Mart 2019 seçimleri ile kıyaslandığında hangi farklar ortaya çıktı. Hangi partiler önceki seçime göre ilerleme kaydetti? Detaylar haberimizde…