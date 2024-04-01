- Asayiş

Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Emin Akbulut idaresindeki 06 HE 5834 kamyonet, Erkenek tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Malatya'da kamyonet şarampole uçtu 6 yaralı mask
Malatya'da kamyonet şarampole uçtu 6 yaralı
Malatya'da kamyonet şarampole uçtu 6 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Emin Akbulut idaresindeki 06 HE 5834 kamyonet, Erkenek tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

Yaşanan kazada kamyonette bulunan sürücü Mehmet Emin Akbulut ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Arıcı, Salih Arıcı, İsmail Mollaoğlu, İmam Arıcı ve Kadir Arıcı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı
 
Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya, Malatya kaza, Son dakika kaza, malatya haber, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya merkez, Busabah malatya

01 Nis 2024 - 12:47 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL