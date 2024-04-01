- Asayiş

Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün saat 09.20 sıralarında Tevfik Temelli Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Kamyon ile otomobilin karıştığı kazada, kamyon çarpmanın etkisiyle kaldırımlara savrulurken otomobil orta refüje çarparak durabildi. Maddi hasar meydana gelen kazada kimse yaralanmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi mask
Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi
Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün saat 09.20 sıralarında Tevfik Temelli Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Kamyon ile otomobilin karıştığı kazada, kamyon çarpmanın etkisiyle kaldırımlara savrulurken otomobil orta refüje çarparak durabildi. Maddi hasar meydana gelen kazada kimse yaralanmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi

Kaza sabah saat 09.20 sıralarında, Tevfik Temelli Caddesi ile Evliya Caddesi’ni birleştiren kavşakta meydana geldi. Kamyon çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulurken araç orta refüje çarparak durabildi. Otomobilde maddi hasar oluştuğu görüldü ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi
 
Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi
 
Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi
 
Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi
 
# Tevfik Temelli Caddesi, Tevfik Temelli Caddesi kaza, Malatya kaza, malatya haber, son dakika malatya haberleri, malatya son dakika, son dakika malatya, malatya, malatya busabah gazetesi, Busabah malatya, malatya merkez

01 Nis 2024 - 12:44 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL