01 Nis 2024 - 12:44 - Asayiş

Malatya’da otomobil kavşağa çarparak durabildi

Bugün saat 09.20 sıralarında Tevfik Temelli Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Kamyon ile otomobilin karıştığı kazada, kamyon çarpmanın etkisiyle kaldırımlara savrulurken otomobil orta refüje çarparak durabildi. Maddi hasar meydana gelen kazada kimse yaralanmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.