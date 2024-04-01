01 Nis 2024 - 12:40- Sağlık G:

1 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Cerrahpaşa Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı (Eski Devlet Hastanesi karşısı )

24 saat açık

Dönmez Eczanesi

Cevherizade Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No:83/B, Eski Verem Savaş karşısı

24 saat açık

Yeşiltepe Eczanesi

Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı ASM karşısı, Tektud Mevkii

24 saat açık

Güngör Eczanesi

Fahri Kayahan BP Petrol karşı girişi, Çarşı Market yanı, Güngör Caddesi, Karakavak

24 saat açık

Arı Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı

24 saat açık”

 

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01 Nis 2024 - 12:40 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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