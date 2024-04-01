1 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
1 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Cerrahpaşa Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı (Eski Devlet Hastanesi karşısı )
24 saat açık
Dönmez Eczanesi
Cevherizade Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No:83/B, Eski Verem Savaş karşısı
24 saat açık
Yeşiltepe Eczanesi
Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı ASM karşısı, Tektud Mevkii
24 saat açık
Güngör Eczanesi
Fahri Kayahan BP Petrol karşı girişi, Çarşı Market yanı, Güngör Caddesi, Karakavak
24 saat açık
Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen Hastanesi karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.