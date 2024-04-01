01 Nis 2024 - 12:36 - Gündem

Malatya’da yeni ayın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.