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Malatya’da yeni ayın ilk günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Malatya’da yeni ayın ilk günü hava nasıl olacak? mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 24 derece”

 

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01 Nis 2024 - 12:36 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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