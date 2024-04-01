01 Nis 2024 - 12:26- Gündem G:

Malatya’da Yeşilyurt Battalgazi Pütürge Darende Kale etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Yeşilyurt Battalgazi Pütürge Darende Kale etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Yarın 05.00 ila 08.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kıyıcak, Darıpınar, Merdivenler, Şişman, Meydancık, Bahri, Erdemli, Dedeköy, Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Kapıkaya, Mahmut Dursun, Yeniköy, Alhanuşağı, Salkımlı, Üçdeğirmen, Düzyol, Kamıştaş, Abuşoğlu, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Güneyce, Kumluyazı, Topkıran, Gülenköy, Kozluk, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Bentköy, Karahüseyin, Şiro Taraksu, Çığırlı, Örencik, Çolak mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kayadibi, Çatalbahçe, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Balaban, Aşağıulupınar, Ilıca, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Hisarkale, Hisarcık, Karabayır, Yeşiltaş, Doğantepe, Çınar, Taşolar, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Taşevler mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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01 Nis 2024 - 12:26 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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