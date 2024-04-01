Sami Er’den ilk açıklama geldi

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başlandı. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olarak seçildi. Yarından itibaren baharların geleceğini söyleyen Sami Er, “Allah'ın izniyle tam bir uyum içerisinde, size karşı olan yükümlülüklerimizi, ahlaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ BU MESAJI ALDIK MALATYALILAR”

Seçim sonuçlarında verilen mesajı aldıklarını kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Kendimize dair dersleri alacağız. Almak zorundayız. Çünkü sizler aynı zamanda hem sahada gezerken de hem de bu akşam itibari ile de bize dediniz ki; ‘Sizin bizde yeriniz ayrı doğru ama yapmanız gerekenler, daha fazla çalışmanız gereken yerler var.’ Biz bu mesajı aldık Malatyalılar. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren Sami Başkanımın dediği gibi, yarından itibaren yeni bir bahar başlıyor. Her zaman söylüyoruz. ‘Sami başkanımın kampanyasının üst başlığı neydi?’ Büyük dönüşüm başlıyor. Gerçekten Malatya'da belediyecilikten itibaren başlayacak ve hepimizin de içinde bulunacağı inşallah bundan sonra kendimizi, sizinle birlikte daha fazla yol yürüyecek bir büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Bunun da inşallah size sözünü veriyoruz. Bütün herkes, bütün hepimiz bu konuda sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Sizden ayrımız gayrımız zaten yok. Bu akşam vermiş olduğunuz bu güçlü destek, yaşadığınız onca sıkıntıya rağmen, onca probleme rağmen bizden hiç vazgeçmemeniz ve verdiğiniz bu güçlü destek dolayısıyla bizim de size bir ahlaki sorumluluğumuz var. Bu ahlaki sorumluluğu önümüzdeki 5 yıl boyunca Allah nasip ederse yerine getirmek için canla başla mücadele edeceğiz ve Malatya'yı gerçekten çok güzel bir şehir haline getirene kadar hep beraber; Ankara'sıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanı, büyükşehir başkanı, ilçe başkan, teşkilatlar, MHP teşkilatlarımızla hep el birlik, Allah'ın izniyle tam bir uyum içerisinde çalışacağız. Size karşı olan yükümlülüklerimizi, ahlaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz”

şeklinde konuştu.

“MALATYALININ GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM”

Güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er,

“Ruhuyla cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik serüveniyle Malatya'mız bu serüveni devam ettirdi. Ama maalesef 6 Şubat depremiyle Malatya'mız bu halde. Ama Cumhurbaşkanımız bize güvendi. Burada aday olarak gösterdi. Siz de bu adaylığıma sahip çıktınız, destek verdiniz. Allah'ın izniyle hem Cumhurbaşkanımız güvenini hem de siz değerli Malatyalının güvenini boşa çıkarmayacağım. Her alanda seferberlik ilan ediyoruz. Yarından itibaren Allah'ın izniyle Malatya'da yeni bir bahar başlayacak”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA'DA YENİ BİR YÖNETİM TARZI GELİŞTİRECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, herkesin umudu olacağını belirterek,

“Bu kardeşinize güvenin. Allah'ın izniyle bize yüklediğiniz emaneti en iyi şekilde sahip çıkacağız. Asla emanete ihanet edilmesine müsaade etmeyeceğim. Ve Allah'ın emriyle göreceksiniz. Malatya'da yeni bir yönetim tarzı geliştireceğiz ve şunu özellikle ifade ediyorum. Allah’ın izniyle emanete nasıl sahip çıkıldığını hep birlikte göreceğiz. Herkesin umudu olacağız. Gençlerin umudu olacağız. Kadınların umudu olacağız. Emeklilerin umudu olacağız. Engellilerin umudu olacağız”

dedi.

“MALATYA'NIN SORUNLARINI EL BİRLİĞİYLE KALDIRACAĞIZ”

Uyum içerisinde bütün Malatya’nın sorunlarını masaya yatıracaklarını vurgulayan Er,

“Şunu özellikle söylüyorum. Bu kardeşinize güvenin. Bu ekiple birlikte hem Battalgazi içerisinde hem de Yeşilyurt içerisindeki kardeşimle birlikte Allah'ın izniyle uyumlu bir şekilde çalışacağız. Malatya ne çektiyse uyumsuzluklardan çekti. Allah'ın izniyle bu kardeşlerimle de şimdiden uyumu yakaladık. Seçimden sonra, seçim de bitti, yarın belediye başladığınızda Allah'ın izniyle uyum içerisinde bütün Malatya'nın sorunlarını masaya yatıracağız. Hem özel idaredeki tecrübemle hem belediyedeki yıllara dayalı tecrübemle, hem TOKİ'deki de emlakta edindiğim tecrübelerimle Allah'ın izniyle Malatya'yı 5 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız. 5 yıl sonra Malatya eskisinden daha güzel olacak. Değerli kardeşlerim bizlere verdiğiniz destekten dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum"

söyleminde bulundu.

“ÇALIŞACAĞIMIZDAN EMİN OLMANIZI İSTİYORUM”

AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise, millet tarafından gösterilen teveccühe layık olmak için gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek

“Kıymetli hemşehrilerim önce 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde, sonra 31 Mart tarihinde Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza, partimize vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli teşkilat mensuplarıma, kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademeye, ilçe teşkilatlarına ve cumhur ittifakının kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbime sonsuz kere hamd ediyorum. Bizleri bu aziz millete, bu kutlu davaya hizmet etme şerefine nail kılan Rabbime sonsuz kere hamd ediyorum. Bizlere gerek burada bu alanda, gerekse dışarıda binlerce hatta milyonlarca yol arkadaşı nasip eden Rabbime sonsuz kere hamd ediyorum. Sizlerle yol yürümeyi bizlere mukadder kılan Rabbime sonsuz kere hamd ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan genel seçimde kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 70’in üstünde teveccüh gösterdiler. Bu vesileyle uluslararası terör örgütleriyle, faiz lobileriyle ve Türkiye'yi çökertmeye çalışan mihraklarla iş birliği yapıp ülkemize, milletimize istikamet çizmeye çalışanlara fırsat vermediler. Bugün de kıymetli hemşehrilerim, sahada olup, sahada olmayanlara, algıyla, yalanla, iftirayla siyaseti dizayn etmeye çalışanlara elhamdülillah müsaade etmedi. Yıkılan, yer ile yeksan olan şehrimize hizmet edecek olan AK kadrolara bir kere daha teveccüh gösterdi, oy verdi, destek gösterdi. Bizler de inşallah vermiş olduğunuz bu desteğe, gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmak üzere gecemizi, gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağımızdan emin olmanızı istiyorum”

ifadelerine yer verdi.

“BU ZAFERİ BU TARİHİ SİZ YAZDINIZ”

Malatyalı halkın bilgeliğine güvendiğine vurgu yapan Prof. Dr. İlhan Geçit,

“Bir zafer yazıldıysa, bu zaferi bu tarihi siz yazdınız. Önerileri can kulağı ve saygıyla dinledik. Öneri ve eleştirileri dikkate alacağız. Biz Malatyalıların bilgeliğine ve sağ duyusuna inanıyoruz. Kazanamasak da biz her zaman halkımızın tercihine saygılıyız. Bu ferasetli halk 6 Şubat’tan sonra Malatya’yı ortada bırakmayacak, bunu bugün de gösterdiniz”

diye konuştu.

“ASIL ZORLUK BUNDAN SONRA”

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise, asıl zorluğun seçimden sonra başladığını belirterek,

“Bugün Malatya’mızda yapılan seçimde, seçimin tek kazananı vardır o da Malatya’dır. Bugünki seçimde Malatya’nın en ücra köşesinden merkezine kadar AK Parti adaylarına oy vermiş, vermemiş tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Seçimi bugün itibari ile geride bıraktık. Asıl zorluk bundan sonra Allah nasip ederde belediye başkanlarımız, mazbatalarını aldıktan sonra makamlarına gitmeden sürekli sahada olacaklar. Sürekli sizlerle olacaklar. Konteynerde oturan son vatandaşımız evine taşınmadan, konteynerde iş yapan arkadaşlarımız güvenli iş yerine taşınmadan o makamlara gitmek gibi bir durum olmayacak”

diye konuştu.