31 Mar 2024 - 23:54- Gündem

İşte Malatya’da sonuçları belli olan ilçeler

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün Malatya da sandık başına gitti. Peki, Malatya’da hangi ilçelerde seçim sonuçları netleşti? Detaylar haberimizde…