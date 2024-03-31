İşte Malatya’da sonuçları belli olan ilçeler

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma işleminin ardından, Malatya’da saat 16.00’da sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.
Malatya’da sandıklardan çıkan oyların sayılmasıyla birlikte bazı ilçelerde sonuçlar belli oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre:
KULUNCAK:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Cengiz: Yüzde 37.04
Yeniden Refah Partisi Mehmet Boyraz: Yüzde 28.24
Cumhuriyet Halk Partisi Asef Zengin: Yüzde 32.24
İyi Parti Mustafa Emrah Görgün: Yüzde 0.46
DOĞANYOL:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Adalet ve Kalkınma Partisi Hakan Bay: Yüzde 56.34
Yeniden Refah Partisi Tuhan Tuhan: Yüzde 37.09
KALE:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Adalet ve Kalkınma Partisi İhsan Özbay: Yüzde 60.33
Yeniden Refah Partisi Cemal Akdemir: Yüzde 29.05
İyi Parti Bülent Kaya: Yüzde 0.88
Cumhuriyet Halk Partisi Salih Çiçek: Yüzde 8.46
ARGUVAN:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Adalet ve Kalkınma Partisi Burak Ateş: Yüzde 27.08
Yeniden Refah Partisi Mücahit Erbakan: Yüzde 0.17
İyi Parti Sefa Karakütük: Yüzde 0.00
Cumhuriyet Halk Partisi Ersoy Eren: Yüzde 41.84
Bağımsız aday Mehmet Kızıldaş: Yüzde 27.99
ARAPGİR:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Adalet ve Kalkınma Partisi Çetin Özdemir: Yüzde 45.15
Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Cömertoğlu: Yüzde 48.80
Yeniden Refah Arzu Taştan: Yüzde 4.07
HEKİMHAN:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Milliyetçi Hareket Partisi Memet Tabaroğulları: Yüzde 32.52
Yeniden Refah Partisi Kemal Oktay: Yüzde 18.21
Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Şerif Yıldırım: Yüzde 46.84
İyi Parti Melda Pektaş Akgül: Yüzde 1.25
YAZIHAN:
AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100
Adalet ve Kalkınma Partisi Nevzat Öztürk: Yüzde 41.95
Yeniden Refah Partisi İhsan Akın: Yüzde 07.95
Cumhuriyet Halk Partisi Abdulvahap Göçer: Yüzde 43.45
İyi Parti Ali Topçu: Yüzde 0.83
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.