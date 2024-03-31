Ağbaba’dan ilk açıklama geldi “Bu sonuçları kabullenmiyoruz”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Ağbaba, Malatya’nın müthiş bir birliktelik gösterdiğini kaydetti.

Seçimlerde, AK Partili daha önce CHP’ye hiç oy vermemiş genç muhafazakarlardan çok büyük destek gördüklerini söyleyen Ağbaba,

“Elimizden geleni yaptık. Hiç kimsenin altında kalmadık hem kampanya olarak hem görsel hem de sosyal medya olarak büyük başarı gösterdik ama sandıktaki sonuçlara saygı duyacağız. Ama daha oylar giriliyor. Birçok ilçenin oyu girilmedi. Bu orada kalmaz biraz daha düzelir. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Canınızı sıkmayın, mücadeleye devam. Buradaki en büyük sevincimiz şu çok farklı bir Malatya ittifakı kurduk. Geçmişte başka siyasi partilere oy veren arkadaşlarımız, geçmişte farklı ideolojilere gönül vermiş arkadaşlarımız bize inandı. Burada en büyük kazancımız yeni dostlar edinmemiz, yeni arkadaşlar edinmemiz. Sizden ricamız bu seçimde yakalamış olduğumuz dostlarımızı, arkadaşlarımızı lütfen sahiplenin. Burada milliyetçi ve ülkücü kesimden yoğun heyecan gördük. Onlara teşekkür ediyorum. AK Partili daha önce CHP’ye hiç oy vermemiş genç muhafazakarlardan çok büyük destek gördük, lütfen onları da bundan sonra kucaklamaya devam edin. Malatya hiç olmazsa toplumsal bir barışı sağladı. Burada en büyük teşekkürü hak eden de bize gönüller açan ve ömürlerinde Cumhuriyet Halk Partisine gelmemiş ama bu seçimlerde gelip bizimle beraber olmuş, bizden fazla çalışmış insanlara da en büyük teşekkür. Müthiş bir birlikteliği sağladı Malatya. Ama bu sonuçları kabullenmiyoruz. Sonuçlar güncellenmeye devam ediyor”

ifadelerini kullandı.