Son Dakika! Malatya Arguvan’da seçim sonuçları belli oldu!

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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı.

Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Arguvan’da parti belediye başkan adaylarının anlık oy oranı belli oldu.

Resmi olmayan verilere göre Arguvan’da yüzde 43.81 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ersoy Eren seçimi önde götürüyor.

Arguvan’da açılan sandık oranı ve oy oranları ise şu şekilde:

AÇILAN SANDIK ORANI: 98.04

Adalet ve Kalkınma Partisi Burak Ateş: Yüzde 25.76

Yeniden Refah Partisi Mücahit Erbakan: Yüzde 0.00

İyi Parti Sefa Karakütük: Yüzde 0.00

Cumhuriyet Halk Partisi Ersoy Eren: Yüzde 43.81

Bağımsız aday Mehmet Kızıldaş: Yüzde 28.03