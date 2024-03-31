- Gündem

Son Dakika! Malatya Arguvan’da seçim sonuçları belli oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye bugün 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma işleminin saat 16.00’da sona ermesi ile kapatılan sandıklarda sayım işleminin sonuna yaklaşılırken Malatya’nın Arguvan ilçesinde açılan sandık oranı yüzde 98.04 oldu. İşte ayrıntılar…

Son Dakika! Malatya Arguvan’da seçim sonuçları belli oldu! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı.

Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Arguvan’da parti belediye başkan adaylarının anlık oy oranı belli oldu.

Resmi olmayan verilere göre Arguvan’da yüzde 43.81 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ersoy Eren seçimi önde götürüyor.

Arguvan’da açılan sandık oranı ve oy oranları ise şu şekilde:

AÇILAN SANDIK ORANI: 98.04

Adalet ve Kalkınma Partisi Burak Ateş: Yüzde 25.76
Yeniden Refah Partisi Mücahit Erbakan: Yüzde 0.00
İyi Parti Sefa Karakütük: Yüzde 0.00
Cumhuriyet Halk Partisi Ersoy Eren: Yüzde 43.81
Bağımsız aday Mehmet Kızıldaş: Yüzde 28.03
 
# son dakika 31 Mart Yerel Seçimleri, Busabah malatya, 31 Mart Yerel seçimleri, Malatya seçim, malatya merkez, malatya haber, malatya, arguvan 31 Mart Yerel Seçimleri, Mücahit Erbakan, Burak Ateş, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Mehmet Kızıldaş, Sefa Karakütük, Ersoy Eren, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, son dakika seçim

31 Mar 2024 - 22:02 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL