CHP Malatya İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Malatya’da sandıkların açılma oranı yüzde 52'lere ulaşırken iktidar partisi AK Parti ile muhalefet partisi olan CHP arasındaki oran açılmaya başladı.
Güncel seçim sonuçlarını takip etmek isteyen CHP'li vatandaşlar il başkanlığı önünde toplandı.
CHP Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan partililer seçim sonuçlarını burada takip ediyorlar.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.