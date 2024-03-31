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CHP Malatya İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Malatya’da sandıkların açılma oranı yüzde 52'lere ulaşırken iktidar partisi AK Parti ile muhalefet partisi olan CHP arasındaki oran açılmaya başladı.

CHP Malatya İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor mask
CHP Malatya İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Malatya’da sandıkların açılma oranı yüzde 52'lere ulaşırken iktidar partisi AK Parti ile muhalefet partisi olan CHP arasındaki oran açılmaya başladı.

Güncel seçim sonuçlarını takip etmek isteyen CHP'li vatandaşlar il başkanlığı önünde toplandı.

CHP Malatya İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor

CHP Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan partililer seçim sonuçlarını burada takip ediyorlar.

CHP Malatya İl Başkanlığında bekleyiş sürüyor
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31 Mar 2024 - 21:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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