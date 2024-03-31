- Asayiş

Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi!

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Malatya’da bütün gözler açılan sandıklardan çıkan sonuçlarındayken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nden yangın haberi geldi. Detaylar haberimizde…

Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi! mask
Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi!
Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi!
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Malatya’da bütün gözler açılan sandıklardan çıkan sonuçlarındayken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nden yangın haberi geldi. Detaylar haberimizde…

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde iki katlı tarihi metruk binada yangın meydana geldi.

Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi!

Tarihi yapıda meydana gelen yangının çevre sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine ihbar edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken metruk yapıda hasar meydana geldi.

Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi!

Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından meydana geldiği bildirildi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor…

Seçim heyecanının sardığı Malatya’da tarihi bir yapıda yangın haberi geldi!
 
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31 Mar 2024 - 21:16 Malatya- Asayiş

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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