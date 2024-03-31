Son Dakika! Malatya’nın o iki ilçesinde sonuçlar belli oldu!

Türkiye bugün 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma işleminin saat 16.00’da sona ermesi ile kapatılan sandıklarda sayım işleminin sonuna yaklaşılırken Malatya’nın o iki ilçesinde oy sayma işlemleri sona erdi. İşte ayrıntılar…

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı.

Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Kuluncak’ta parti belediye başkan adaylarının anlık oy oranı belli oldu.

Resmi olmayan verilere göre Kuluncak’ta yüzde 39.05 oy oranıyla Milliyetçi Hareket Partisi adayı Erhan Cengiz seçimi önde götürüyor.

Kuluncak’ta açılan sandık oranı ve oy oranları ise şu şekilde:

AÇILAN SANDIK ORANI: 96.88

Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Cengiz: Yüzde 39.05

Yeniden Refah Partisi Mehmet Boyraz: Yüzde 28.74

Cumhuriyet Halk Partisi Asef Zengin: Yüzde 31.91

İyi Parti Mustafa Emrah Görgün: Yüzde 0.06

Resmi olmayan verilere göre Doğanyol'da yüzde 57.00 oy oranıyla Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hakan Bay seçimi önde götürüyor.

Doğanyol'da açılan sandık oranı ve oy oranları ise şu şekilde:

Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Doğanyol’da parti belediye başkan adaylarının anlık oy oranı ise en güncel haliyle BUSABAH Medya’ya şu şekilde yansıdı:

AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100

Adalet ve Kalkınma Partisi Hakan Bay: Yüzde 57.00

Yeniden Refah Partisi Tuhan Tuhan: Yüzde 37.76