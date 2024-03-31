31 Mar 2024 - 17:47- Gündem

Son Dakika! Malatya Yeşilyurt 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Yeşilyurt’ta oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı. Malatya Merkez ve İlçelerdeki sonuç durumunu ise BUSABAH Medya’da anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. İşte o veriler…