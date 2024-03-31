31 Mar 2024 - 17:47- Gündem G:

Son Dakika! Malatya Yeşilyurt 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Yeşilyurt’ta oy oranları

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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı. Malatya Merkez ve İlçelerdeki sonuç durumunu ise BUSABAH Medya’da anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. İşte o veriler…

Son Dakika! Malatya Yeşilyurt 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Yeşilyurt’ta oy oranları mask
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Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Yeşilyurt’ta parti belediye başkan adaylarının anlık oy oranı ise en güncel haliyle BUSABAH Medya’ya şu şekilde yansıdı:

AÇILAN SANDIK ORANI: 95.16

Adalet ve Kalkınma Partisi İlhan Geçit: Yüzde 49.11

Yeniden Refah Partisi Murat Aslan: Yüzde 12.36

Cumhuriyet Halk Partisi Alper Gürsoy: Yüzde 31.44

İyi Parti Ali Helvacı: Yüzde 1.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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31 Mar 2024 - 17:47 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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