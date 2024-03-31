31 Mar 2024 - 17:14- Gündem G:

Son Dakika! Malatya Arguvan 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Arguvan’da oy oranları

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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Malatya Merkez ve ilçelerde oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirirken sandıklar açılarak sonuçlar belirlenmeye başladı. Malatya Merkez ve İlçelerdeki sonuç durumunu ise BUSABAH Medya’da anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. İşte o veriler…

Son Dakika! Malatya Arguvan 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları! İşte Arguvan’da oy oranları mask
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Bugün kullanılan oylar ile Malatya Büyükşehirde ve ilçelerde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri belirlenecek. Sandıklar açılarak oylar sayılırken Arguvan’da parti belediye başkan adaylarının anlık oy oranı ise en güncel haliyle BUSABAH Medya’ya şu şekilde yansıdı:

AÇILAN SANDIK ORANI: 100/100

Adalet ve Kalkınma Partisi Burak Ateş: Yüzde 26.49

Yeniden Refah Partisi Mücahit Erbakan: Yüzde 0.25

İyi Parti Sefa Karakütük: Yüzde 0.00

Cumhuriyet Halk Partisi Ersoy Eren: Yüzde 40.94

Bağımsız aday Mehmet Kızıldaş: Yüzde 27.38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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31 Mar 2024 - 17:14 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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