31 Mar 2024 - 17:58- Gündem G:

Malatya’da oy zarfından not çıktı “Şimdi sıra sizde”

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Malatya’da bir vatandaşın kâğıda yazarak oy zarfının içerisine bıraktığı not düşündürdü. Depremden sonra birçok vatandaşın Malatya’nın sahibinin olmadığını söylemesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Malatyalı bazı vatandaşlar Malatya’nın sahibinin olmadığını söylerken mevcut yönetime de kırgınlıklarını ifade etti.

Malatya’da oy zarfından not çıktı “Şimdi sıra sizde” mask
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Malatya’da bir vatandaşın kâğıda yazarak oy zarfının içerisine bıraktığı not düşündürdü. Depremden sonra birçok vatandaşın Malatya’nın sahibinin olmadığını söylemesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Malatyalı bazı vatandaşlar Malatya’nın sahibinin olmadığını söylerken mevcut yönetime de kırgınlıklarını ifade etti.

Malatya’da oy zarfından not çıktı “Şimdi sıra sizde”

31 Mart Yerel Seçimlerinde ise bir vatandaş oy kullanmaya gittiği zarfa bir not bıraktı. Not içerisinde ise “Malatya’yı sahipsiz bıraktınız. Şimdi sıra sizde” ibarelerinin yazılı olduğu görüldü. Not içerisinde yazılı olan ibareler ise “Malatyalılar sandığa kırgın mı gitti?” sorusunu akıllara getirdi.

 
 
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31 Mar 2024 - 17:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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