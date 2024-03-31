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31 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

31 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sadık Diker’in taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yeşilyurt,

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Esme Aksüt’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Özkan’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Günaydın, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halil Kaya’nın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Aktaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Fadik Ağyol’un taziye adresi: Yazıhan, Malatya,

85 yaşında vefat eden ve Yenipınar Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Fatiş Kayaş’ın taziye adresi: Yenipınar Mahallesi, Darende,

59 yaşında vefat eden ve Ankara Mezarlığına defnedilen Seher Ceylan’ın taziye adresi: Ankara.”

 
 

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31 Mar 2024 - 17:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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