31 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sadık Diker’in taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Esme Aksüt’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Özkan’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Günaydın, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halil Kaya’nın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Aktaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Fadik Ağyol’un taziye adresi: Yazıhan, Malatya,
85 yaşında vefat eden ve Yenipınar Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Fatiş Kayaş’ın taziye adresi: Yenipınar Mahallesi, Darende,
59 yaşında vefat eden ve Ankara Mezarlığına defnedilen Seher Ceylan’ın taziye adresi: Ankara.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.