- Asayiş

Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı

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Malatya’nın Yazıhan ilçesinin girişinde kaza meydana geldi. İçerisinde S.A ve T.A’nın da bulunduğu araç ters dönerken araç içerisinde bulunan 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Meydana gelen kazaya itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri müdahalede bulunurken ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.

Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı mask
Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı
Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinin girişinde kaza meydana geldi. İçerisinde S.A ve T.A’nın da bulunduğu araç ters dönerken araç içerisinde bulunan 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Meydana gelen kazaya itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri müdahalede bulunurken ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.

Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı

Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı

Malatya Yazıhan ilçe girişinde meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi. S.A ve T.A’nın da içinde bulunduğu araç ters dönerken yaralılara sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı
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31 Mar 2024 - 17:30 Malatya- Asayiş

Mahreç  Murat İpekten

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