31 Mar 2024 - 17:30 - Asayiş

Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin girişinde kaza meydana geldi. İçerisinde S.A ve T.A’nın da bulunduğu araç ters dönerken araç içerisinde bulunan 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Meydana gelen kazaya itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri müdahalede bulunurken ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.