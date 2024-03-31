Yazıhan’da bir araç ters döndü 3 yaralı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinin girişinde kaza meydana geldi. İçerisinde S.A ve T.A’nın da bulunduğu araç ters dönerken araç içerisinde bulunan 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Meydana gelen kazaya itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri müdahalede bulunurken ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.
Malatya Yazıhan ilçe girişinde meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi. S.A ve T.A’nın da içinde bulunduğu araç ters dönerken yaralılara sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.