- Asayiş

Malatya’da trafik kazası: yaralılar var hayati tehlike yok

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Buhara Bulvarı'nda Çöşnük Kavşağı içerisinde meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve yolcuları hafif yaralarla kurtulurken, hayati tehlike bulunmuyor.

Malatya’da trafik kazası yaralılar var hayati tehlike yok mask
Malatya’da trafik kazası yaralılar var hayati tehlike yok
Malatya’da trafik kazası yaralılar var hayati tehlike yok
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Kaza, 30 Mart 2024 tarihinde saat 23.14 sularında gerçekleşti. Sürücü B.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücü B.Y. yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpışma sonucunda hem maddi hasar meydana geldi hem de araçlarda bulunan yolcular yaralandı.

Malatya’da trafik kazası: yaralılar var hayati tehlike yok

Yaralılar arasında sürücü B.D. (1990 doğumlu) ve yolculardan H.Y. (2002 doğumlu) ile F.A. (1987 doğumlu) bulunuyor. Tıbbi müdahale sonrasında yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafikte dikkatli olunması ve kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Malatya’da trafik kazası: yaralılar var hayati tehlike yok

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde, baraj gölü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Malatya’da trafik kazası: yaralılar var hayati tehlike yok

Kazada yaralanan iki vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilirken, itfaiye ekipleri de kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve müdahalelerde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlara trafik kurallarına dikkat etmeleri ve güvenli sürüş uygulamaları hatırlatıldı.

Malatya’da trafik kazası: yaralılar var hayati tehlike yok
 

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31 Mar 2024 - 17:26 Malatya- Asayiş

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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