Malatya’da trafik kazası: yaralılar var hayati tehlike yok

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Kaza, 30 Mart 2024 tarihinde saat 23.14 sularında gerçekleşti. Sürücü B.D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücü B.Y. yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpışma sonucunda hem maddi hasar meydana geldi hem de araçlarda bulunan yolcular yaralandı.

Yaralılar arasında sürücü B.D. (1990 doğumlu) ve yolculardan H.Y. (2002 doğumlu) ile F.A. (1987 doğumlu) bulunuyor. Tıbbi müdahale sonrasında yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafikte dikkatli olunması ve kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde, baraj gölü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan iki vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilirken, itfaiye ekipleri de kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve müdahalelerde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlara trafik kurallarına dikkat etmeleri ve güvenli sürüş uygulamaları hatırlatıldı.