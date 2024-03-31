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“Bu seçimin kaybedeni yoktur”

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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın oyunu bugün saat 15.00 sıralarında Battalgazi Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesinde, 1087 nolu sandıkta ailesiyle birlikte kullandı. Taşkın, “Sandıklar hepimize hayırlı olsun, bereket getirsin” diyerek oyunu kullandı.

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“Bu seçimin kaybedeni yoktur”
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın oyunu bugün saat 15.00 sıralarında Battalgazi Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesinde, 1087 nolu sandıkta ailesiyle birlikte kullandı. Taşkın, “Sandıklar hepimize hayırlı olsun, bereket getirsin” diyerek oyunu kullandı.

“Bu seçimin kaybedeni yoktur”

Battalgazi Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesinde oy kullanma işlemini tamamlayan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Seçim maratonunun sonuna geldik. Bugün hamdolsun sulh ve selamet içerisinde tüm Battalgazili, Malatyalı hemşehrilerimizle birlikte oyumuzu kullandık. Sabah saat 07.00’da sandıklar açıldı ve oy kullanma işlemlerimiz başladı. Bizler de en ücra mahallelerimize kadar sandık görevlilerimizi, seçmenlerimizi ziyaret ettik. Nihayet anca sıra kendimize geldi. Oyumuzu kullanacağız. İnşallah Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olur, bereket getirir. İnanıyoruz ki inşallah milletimiz devleti ile el ele verecek, yarından itibaren enkazı kaldıracağız. İnanıyorum ki bu seçimin kaybedeni yoktur, aziz milletimiz devletine güvenecektir, Cumhurbaşkanına güvenecektir. Sandıklar hepimize hayırlı olsun, bereket getirsin” şeklinde konuştu.

“Bu seçimin kaybedeni yoktur”
 

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31 Mar 2024 - 16:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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