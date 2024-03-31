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Malatya’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

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31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi nedeniyle Malatya’da 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 16.00’da sona erdi.

Malatya’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı mask
Malatya’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı
Malatya’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı
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31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi nedeniyle Malatya’da 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 16.00’da sona erdi.

Malatya’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

32 il ile birlikte oy verme işleminin saat 07.00’de başladığı Malatya’da oy verme işlemi sona erdi. Kent genelinde 542 bin seçmenin sandık başına gittiği yerel seçimlerde sandıklar siyasi parti temsilcileri ve sandık kurulu üyelerinin gözetiminde açılıp sayılmaya başlanıldı.

Malatya’da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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31 Mar 2024 - 16:37 Malatya- Gündem

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