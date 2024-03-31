Sivas ve Antalya’da 31 Mart 2024 Pazar günü su kesintisi

Sivas'ta 31 Mart 2024 Pazar günü bazı ilçelerde planlı su kesintisi gerçekleştirilecek. Bu kesintilerin hangi ilçeleri ve saat aralıklarını etkileyeceği, ne kadar süreceği konusunda detaylı bilgiler aşağıda sunulmakta.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI:

Kesinti Tarihi: 31 Mart 2024 (Pazar)

Etkilenecek İlçeler: Belirtilmemiştir.

Kesinti Saatleri: Belirtilmemiştir.

Kesinti Süresi: Belirtilmemiştir.

SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Sivas'ta yaşanacak su kesintileriyle ilgili detaylı bilgi almak için Sivas Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya yerel yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Su kesintisi sırasında alınabilecek önlemler ve güncel bilgiler için yetkililerin duyurularını takip etmek önemli.

Su kesintileri genellikle planlı çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar, ancak beklenmedik arızalar veya acil onarımlar da kesintilere sebep olabilir. Bu nedenle, su kesintisi yaşandığında evde bulunabilecek acil su ihtiyacını karşılamak için su stoku yapılması önerilmekte.

Su kesintileri durumunda, belediye veya su dağıtım şirketi ile iletişime geçerek durumu bildirmek ve güncel bilgi almak önemlidir. Ayrıca, su kesintisi sırasında su tüketimini minimum seviyede tutmak ve kullanılmayan muslukları kapatmak da önemli bir önlemli.

Su kesintilerinin sebepleri genellikle bakım, onarım veya altyapı çalışmaları gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, kesintilerin ne zaman düzeleceği ve hangi bölgeleri etkilediği hakkında güncel bilgileri yetkililerden ve yerel medyadan takip etmek önem arz ediyor.

SİVAS’TA SU KESİNTİSİ HAKKINDA İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Su kesintileri durumunda Sivas'ta iletişime geçilecek kurum: Sivas Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ).

31 MART 2024 PAZAR ANTALYA VE İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ

Antalya'nın farklı ilçelerinde 31 Mart 2024 Pazar günü su kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:

Su Kesintisi Detayları:

Tarih: 31 Mart 2024 (Pazar)

Etkilenecek İlçeler: Kepez, Muratpaşa, Alanya

Su Kesintisi Saatleri: Belirtilmemiştir.

Bilgi Almak İçin: Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından yayınlanan su kesintisi listesi incelenebilir.

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) tarafından duyurulan bilgilere göre, 31 Mart 2024 Pazar günü Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. Ancak, su kesintilerinin hangi saatler arasında gerçekleşeceği belirtilmedi.

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ASAT'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Ayrıca, güncel su kesintisi listesine erişmek için ASAT'ın yayınladığı duyuruları takip etmeleri önerilir.

Su kesintileri sırasında vatandaşların su kullanımını minimum seviyede tutmaları, suyunu depolamaları ve gereksiz su tüketiminden kaçınmaları önemli. Ayrıca, su kesintilerinin ne zaman sona ereceği konusunda güncel bilgilere ASAT veya yerel yetkililerden ulaşabilirler.

SU KESİNTİSİ HAKKINDA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) resmi internet sitesi: ASAT Resmi İnternet Sitesi.

Kaynak: Haber Merkezi