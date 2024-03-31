Nintendo Switch 2 özellikleri ne olacak?

Nintendo Switch 2 oyun konsolu yeni yapımları herhangi bir sorun olmadan çalıştıracak donanıma sahip olacak. Teknoloji hayranları tarafından merakla beklenen Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili de bazı tahminler yürütülüyor. Bu oyun konsolu ile her yerde oyun oynamak mümkün hale gelecek. İşte devam modeli Nintendo Switch 2’nin özellikleri:

NİNTENDO SWİTCH 2 ÖZELLİKLERİ

Piyasaya yeni çıkacak Nintendo Switch 2 konsolun özelliklerinin ise şu şekilde olacağı iddia ediliyor:

“Grafik kart: Ray Tracing desteği,

İşlemci: Nvidia Tegra 239,

Ekran: 8 inç LCD,

RAM: 8 GB-LPDDR5,

Depolama: 64 GB,

DLSS: DLSS 2”

1080p görüntü kalitesinde oyun oynatılabilecek oyun konsolunun fiyatı tam olarak bilinmese de 400-450 dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye fiyatının ne olacağı ise merak konusu.

NİNTENDO SWİTCH 2 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İlgi ile beklenen oyun konsolunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belirlenmese de bazı iddialara göre konsolun tanıtımı 2025’in ilk çeyreğinde yapılacak ve konsol 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Kaynak: Haber Merkezi